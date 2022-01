Angebot im Amt Grabow : Kinder und Jugendliche kochen jetzt per Skype

Teresa von Jan bietet kostenlose digitale Kochkurse an und verteilt an die Teilnehmer Tüten mit Zutaten und Rezepten.

Grabow | Die einzelnen Zutaten wie Brokkoli, Erdnüsse, Zucchini und Datteln kommen in Tüten. Teresa von Jan stellt sie zusammen – nach Rezept. Die Tüten wiederum kommen zu den Kindern. Nicht von allein natürlich – Teresa von Jan bringt sie ihren Schützlingen an die Haustür. Und dann kann es schon losgehen. Es wird gekocht. Und zwar nicht nur mit Topf und Pfanne, sondern auch mit Bildschirm – per Skype. Die Jugendpflegerin im Amt Grabow, Teresa von Jan, organisiert das digitale Kochen einmal im Monat. Liebevoll plant sie solche Veranstaltungen, die online stattfinden können – wegen Corona. Spiele und Rätsel Auch andere Treffen organisiert sie am Computer. Kreative Arbeiten, Spiele und Rätsel sind dabei. „Das wird alles so gut angenommen“, sagt Teresa von Jan und freut sich. Für das Kochen sei eine Anmeldung wichtig. „Es dürfen nicht zu viele sein. Ich muss ja alle Teilnehmer im Blick behalten und aufpassen, dass alle hinterherkommen“, sagt die 36-Jährige. Denn an dem digitalen Kochen nehmen Kinder im Alter von 6 bis 19 Jahren teil. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung kann jeder mitmachen. Tipps beim Kochen Teresa von Jan ist es wichtig, dass die Kinder dabei Spaß haben, aber auch etwas lernen. Deswegen gibt sie bei jedem gemeinsamen Kochen auch Tipps. „Zum Beispiel wie eine Avocado am besten geschält wird“, sagt sie. Sie sei froh darüber, dass sie so auch in Corona-Zeiten die Kinder erreicht. „Ich habe Teilnehmer aus Muchow, Balow, Grabow und sogar jemanden aus Schwerin“, sagt sie. Da bringe sie keine kostenlose Zutaten-Tüte hin. Aber teilnehmen könne man auch von Schwerin aus, schließlich ist das Treffen digital. Wichtig sei es, dass die Eltern gerade bei den jüngeren Kindern dabei sind. „Meistens sind die Eltern aber sowieso dabei. Dann muss ich eher noch moderieren, dass sie nicht alles übernehmen“, sagt Teresa von Jan. Lebensmittel kennenlernen Auch Sabine Wendt, Schulsozialarbeiterin an der Regionalen Schule Grabow, arbeitet viel und gerne mit Teresa von Jan zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig. „Bei den Kochtreffen wird auch viel vegan gekocht“, sagt Wendt. „Die Kinder lernen so die Lebensmittel besser kennen“, lobt sie das Projekt. Das nächste digitale Kochen findet am Mittwoch, 2. Februar, um 17 Uhr statt. Wer teilnehmen will, kann sich bei Teresa von Jan unter der Telefonnummer 0152-54504210 melden. Lesen Sie auch: Wie geht es weiter mit dem Bistro am Rathaus? ...

