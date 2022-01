Kampf gegen Corona in Dömitz : Testzentrum im Kulturhaus öffnet seine Pforten

Das Amt Dömitz-Malliß richtet in Abstimmung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und einem privaten Betreiber einen Anlaufpunkt im Saal in der Promenade 5 ein. Terminbuchungen für Corona-Tests sind ab sofort möglich.

Dömitz | Heute geht es bereits los: Das Testzentrum in Dömitz öffnet seine Pforten. Ab sofort können sich die Bürger aus der Elbestadt und Umgebung auf das Coronavirus testen lassen – vorerst an sechs Tagen in der Woche. Um 8 Uhr öffnete das Corona-Testzentrum Dömitz an der Promenade 5 im örtlichen Kulturhaus seine Pforten. Seitdem können sich Bürgerinnen und ...

