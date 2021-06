Nach Corona-Lockdown : Dömitzer Stadtbibliothek hat wieder geöffnet

Auch der Leseclub kann aufgrund der Lockerungen in den Sommerferien stattfinden. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Dömitz | Ab sofort ist auch die Dömitzer Stadtbibliothek wieder geöffnet. Nach der coronabedingten Schließung kann Leiterin Andrea Auls die Lesebegeisterten wieder in den Räumen im Rathaus begrüßen. „Es läuft so langsam wieder an, es kommen jeden Tag mehr Nutzer und stöbern in den Regalen.“ Einen Test für die Ausleihe oder Rückgabe der Medien müssen die Nut...

