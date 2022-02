Betrugsversuch : Dubiose Handwerker verlangen Wucherpreise für Betonarbeiten

Immer wieder ziehen dubiose Handwerker durch die Lande und bieten vermeintlich günstige Arbeiten an. Jedoch fordern sie am Ende zumeist sehr hohe Preise. Nun gab es zwei Fälle dieser Art in Neu Kaliß und Dadow.

Neu Kaliß Dadow | Dubiose Handwerker treiben derzeit in der Region rund um Eldena ihr Unwesen. Für Garten- und Sanierungsarbeiten bei Hausbewohnern, verlangten sie horrende Preise. In mindestens zwei Fällen konnte der Betrug aber rechtzeitig verhindert werden. Die angebliche Handwerkerfirma soll Anfang der Woche Flyer in Neu Kaliß verteilt haben, um für ihre Arbeit ...

