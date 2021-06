Offene Gärten in MV : Kaffee, Kuchen, Katzenminze

Wer zu ihr will, braucht ein gutes Navigationsgerät. Irmgard Wolf wohnt im Dörfchen Hohen Woos zwischen Kiefernwäldern am Ende einer Sackgasse. Dort hat die 82-Jährige am Wochenende ihren Garten für Besucher geöffnet.

Hohen Woos | Viele Fragen gingen Irmgard Wolf vor dem Wochenende durch den Kopf. Werden Gäste kommen? Finden sie den Weg? Wird der Kuchen reichen? Und: Hält sich das Wetter? Ja. Das Wetter hielt. Die Besucher kamen. Der Kuchen war lecker. Und nein. Nicht jeder fand den Weg. Heidi Pegel, die mit ihrer Freundin aus Wittenburg zum Garten von Irmgard Wolf nach Hohen W...

