Airbeat One : Eine Nacht unter Festivalcampern

Zum richtigen Festival-Erlebnis gehört Camping einfach dazu, also haben auch wir Reporterinnen unser Zelt aufgeschlagen.

von Katharina Golze

12. Juli 2019, 13:27 Uhr

Neustadt-Glewe | Der Weg dauert eine gefühlte Ewigkeit. Von der Mainstage bis zum VIP Camping leise. Ja, es gibt VIP laut und leise. Laut ist wirklich laut. Direkt hinter der Mainstage, und hier wird bis acht Uhr morgens getanzt, gefeiert und richtig Lärm gemacht. Ohne Baulärmschützer keine Chance! Leise ist da schon etwas ruhiger, dafür aber gefühlte tausend Meter entfernt am anderen Ende des Flugplatzes. Immerhin wird es schon hell, und alles schläft. Um vier Uhr nachts haben auch die letzten Festivalbesucher ihre Ghettoblaster ausgedreht, die halbvollen Bierdosen zeugen von der ausgelassenen Nacht. Jetzt ist aber nur noch ein vertrautes Schnarchen und Grunzen zu hören.

Auf dem Weg zum Alaska-Schlafsack

Also: Zu P17 muss ich. Zum Glück haben meine Zeltgenossinnen mir das noch gesimst. Denn bei 65.000 Festivalbesuchern und Zelten kann man schnell mal den Überblick verlieren. Aber auch der P17-Tower ist erstmal keine große Hilfe. Links oder rechts lang oder doch gerade aus? Ich irre herum. Alle Autos, Zelte, Abbiegung sehen gleich aus. Und wo genau wir vor 18 Stunden aufgebaut haben, keine Ahnung.

Ich überlege tatsächlich, ob mir doch einen anderen Schlafplatz suchen sollte. Statt Zelt hat mein Team hinter der Mainstage ein Feldbett frei. Aber ich keine Ohropax. Doch dann, gerade als ich mich zu Plan B durch gerungen habe, entdecke ich den silbernen Flitzer. Da steht der kleine Golf und hinter ihm wartet das tarnfarbene Zelt mit Alaska-Schlafsack und selbst aufblasender Isomatte auf mich. Endlich!

Und ja, ich habe mich auf die zehn Grad in der Nacht vorbereitet. Eigentlich bin ich kein Camper. Einmal Festival, einmal Ostsee und einmal auf einer Fahrradtour am Schielowsee in Potsdam, öfter kam der Schlafsack noch nicht zum Einsatz. Aber jetzt freue ich mich über seine Existenz. Und sobald ich eingemummelt bin, falle ich erschöpft vom Tanzen, Umherlaufen und den vielen Beats in den Schlaf. Ohrstöpsel wie meine Bettnachbarin? Brauche ich nicht, das Wummern der Mainstage ist mein Einschlafrhythmus.

Keine Dixies, so ein Luxus

Regentropfen prasseln auf die Zeltwand und wecken mich. Vorsichtig erstes Auge öffnen, zweites. Jetzt ist schon richtig hell. Der Himmel strahlend grau. Meine beiden Zeltgenossinnen schlummern noch vor sich hin und ich überlege, wie weit die nächste Toilette entfernt ist. Ich habe Glück. Die WC und Shower Area ist nur wenige Meter entfernt - und es gibt Wasserklosetts. Keine Dixies. Ich mag VIP Camping. Die haben sogar fließend Wasser und endlich kriege ich den Staub der vergangenen 24 Stunden von meine Handflächen gewaschen. Der Dreck unter den Nägel bleibt aber. Egal, die kleinen Erfolge zählen. Und die Illusion von Reinlichkeit und Sauberkeit.

Also gehe ich gleich weiter Richtung Duschen. Mit Handtuch, Wechselsachen und Zahnbürste im Handgepäck. Nur, in der ein mal ein Meter Zelle ist kein Platz für irgendwas. Meine Klamotten bleiben draußen und ich husche in meine Kabine. Und oh Wunder, es gibt Heißwasser. Luxus. Doch dann ein Windzug von hinten. Jemand säuselt „Oh sorry“ und knallt die Tür wieder zu. Hatte ich erwähnt, dass das Türschloss nicht funktioniert. Egal, gegen den Dreck muss man Opfer bringen. Besuch bekomme ich aber insgesamt dreimal. Festival-Life eben. Nackt sein gehört dazu. Dennoch: Am Ende pelle ich mich lieber wieder in mein Outfit. Und der Dreck am Fußknöchel? Der bleibt. Mein Souvenir vom ersten Festivaltag.

Hallo Nachbarn

Zurück im Zelt schlafen meine Bettnachbarinnen immer noch. Es sei ihnen gegönnt, die Nacht war kurz. Die Nachbarn sind aber schon wach. Ich setze mich einfach mal dazu. Eine achtköpfige Gruppe jugendlicher Jungs. Müsli gibt’s mit Milch aus dem Plastikbecher und ich kriege einen Schluck Wasser. Die Essentials haben wir irgendwie nicht im Zelt. Und ich merke schnell: So ein Campingstuhl ist schon etwas Feines. Langsam dämmert mir, warum die meisten mit vollen Autos und sogar Anhängern anreisen. Campingstühle und Pavillions können kriegsentscheidend ein. Umso wichtiger, sich mit den Nachbarn gut zu stellen. Nur für den Fall der Fälle. Irgendwann kommt aber der Besitzer des Campingstuhls wieder, und mein Magen knurrt. Grund zu gehen. Denn Frühstück haben sie nicht für mich. Man teilt eben doch nicht alles. Aber wir haben ja trockenes Toastbrot und Erdbeermarmelade im Auto. Seit drei Morgenen mein Standard. Und von mal zu Mal wird es sogar köstlicher. Nur eines fehlt: Der Kaffee. Da bleibt dann doch nur, raus aus dem Zelt und VIP Camping. Ob ich wohl wieder zurückfinde?