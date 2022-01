Einsatz der Polizei in Grabow : Vermisster hockte auf dem Dachboden

Ein 77-jähriger Mann war in Grabow vermisst worden. Während die Polizei nach ihm suchte, hielt er sich nicht weit entfernt von seiner Wohnung auf.

Grabow | Mehrere Streifenwagenbesatzungen hielten in Grabow Ausschau, der Einsatz von Suchhunden und eine Fahndung über die Öffentlichkeit waren in Vorbereitung. Grund war das Verschwinden eines 77-jährigen Mannes nach dessen Besuch im Büro des Kontaktbeamten. Der Fall fand ein glückliches Ende. Der Grabower war gegen Mittag in der Polizeistation erschienen...

