Stadtradeln Ludwigslust endet bald : Bei geführter Radtour durch den Schlosspark Kilometer sammeln

Am 21. September endet das Stadtradeln in Ludwigslust. Bis dahin sollen möglichst viele Sportler noch mal kräftig in die Pedale treten. Dafür bieten Lewitzranger Ralf Ottmann und die Stadtverwaltung zwei Rundfahrten an.

Ludwigslust | Kurz vor dem Finale des Stadtradelns können die Ludwigsluster in dieser Woche auf geführten Radtouren noch einmal kräftig Kilometer sammeln. So startet am heutigen Mittwoch, 15. September, um 17 Uhr eine eineinhalbstündige Stadtwerke-Radtour durch den Schlosspark Ludwigslust. Unter dem Motto „Wasser ist Leben“ radelt Lewitzranger Ralf Ottmann mit den ...

