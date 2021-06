Energiewende in Vielank : Gemeinde denkt über Fotovoltaikanlagen nach

Fotovoltaik-Projekte in der Gemeinde Vielank scheitern bislang in der Regel am Netzzugang für die Stromeinspeisung. Das soll sich ändern.

Vielank | Über Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern hatte die Gemeinde Vielank schon vor acht Jahren nachgedacht. Damals habe man die Ideen aber nicht ernst genug verfolgt, wie der stellvertretende Bürgermeister Heiko Bäuch sagte. Doch jetzt nehmen die Vielanker auf seine Initiative hin einen neuen Anlauf. Der erste Aufschlag erfolgte bei einem Runden Tisc...

