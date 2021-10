Erfolgreiches Unternehmen : Dömitzer produzieren für den holländischen Markt

Seit fast 30 Jahren wird in Dömitz Parkett hergestellt. Vollendet werden die Produkte allerdings im Ausland. Landrat Stefan Sternberg schaute sich jetzt bei der Firma Europa Parkett um.

Dömitz | Heiko Lüthcke greift ein Brett und schiebt es langsam in die Maschine. „In der Maschine wird es profiliert“, erklärt er. Das Brett bekommt Nut beziehungsweise Feder. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Lüthcke bei der Firma Europa Parkett in Dömitz, die im Gewerbegebiet am Grünen Weg Parkettfußboden herstellt. Zumindest einen Teil davon. Vollendet wird d...

