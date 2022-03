Es geht wieder los : Saisonstart für Fallschirmspringer aus Neustadt-Glewe

Am 26. März öffnen sich wieder die Hallentore auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe für die Fallschirmspringer. Gleich am ersten Tag der Saison geht es wieder hoch in die Luft.

Neustadt-Glewe | Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sang einst Reinhard Mey. Das würden die Fallschirmspringer aus Neustadt-Glewe sicher unterschreiben. Denn all zu oft und gern lassen sie sich aus luftiger Höhe sogar in die Tiefe fallen. Jetzt starten sie wieder in die neue Saison. Los geht es am 26. März. Related content Bereits um 9 Uhr...

