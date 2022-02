Betrugsmasche in Ludwigslust : Falsche Polizisten fordern Tausende Euro Kaution

Die Polizeiinspektion Ludwigslust nahm am Montag zwei Strafanzeigen wegen Betruges auf. In einem Fall kam es zur Geldübergabe, im zweiten Fall konnte diese noch verhindert werden.

Ludwigslust/Neustadt-Glewe | Schockanrufe durch falsche Polizisten schreckten am Montagvormittag ältere Menschen im Bereich Neustadt-Glewe und Ludwigslust auf. Die falschen Beamten forderten mehrere tausend Euro Kaution zur Freilassung von Familienangehörigen. 15.000 Euro zur Freilassung des Sohnes gefordert In einem Fall wurde den Tätern Geld übergeben. So erklärten die fa...

