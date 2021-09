„Kultur on Tour“ in Dömitz : Musik auf schwankendem Boden

Das Festival „Kultur on Tour“ erlebte am Wochenende in Dömitz seine letzte Station. Einer der bespielten Bühnen fehlte die Bodenhaftung.

Dömitz | Bevor sie ihre Trommeln herausholen konnten, stiegen Castano und Suhana ins Ruderboot. Gezwungenermaßen. Denn die Bühne für ihr Konzert mit orientalischer Trommelmusik lag auf dem Wasser. Am Sonnabend erlebte das Kulturfloß im Dömitzer Hafen seine Premiere. Als ein Veranstaltungsort von „Kultur on Tour“. Die Elbestadt war die vierte und letzte Station...

