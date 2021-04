Klein Krams : Feuer zerstört Lager mit knapp 1000 Strohballen

Am Freitagabend standen rund 1000 Ballen Stroh in einem Bergeraum in Flammen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Klein Krams | Verkohlte Balken liegen vor dem Bergeraum. Schläuche schlängeln sich über den Hof. Aus den Überresten des abgebrannten Strohs steigt auch rund 16 Stunden nach Ausbruch des Feuers in einem Strohlager in Klein Krams Rauch auf. Mathias Weidhaas, Gemeindewehrführer von Alt Krenzlin, ist seit Freitagabend vor Ort. Am Sonnabendmittag sitzt der Einsatzleiter...

