Brennende Garagen : Feuer zerstört zwei Garagen in Heidhof

70 Feuerwehrleute haben einen Garagenbrand in Heidhof gelöscht. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Dömitz | In der Nacht zum Mittwoch wurde der Integrierte Leitstelle Westmecklenburg der Brand einer Garage in Heidhof gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine freistehende Garage in der Nähe eines Wohnhauses in Flammen. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf eine zweite Garage über. 70 Einsatzkräfte der en Feuerwehren aus Dömitz, Lübtheen, Eldena, Mall...

