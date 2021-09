Feuerwehreinsatz in Ludwigslust : Wasserschaden im Kaufhaus wurde schnell behoben

Bereits zur frühen Stunde rückte die Feuerwehr Ludwigslust in die Lindenstraße aus. Die Drehleiter stand angelehnt an das Dach von Modehaus Nessler. Viele Anwohner und Passanten rätselten über die Ursache.

Ludwigslust | Zu einem Einsatz in das Modehaus Nessler wurde die örtliche Feuerwehr am Montag gerufen. Die starken morgendlichen Regenfälle schienen sich über ein Leck im Dach in den Laden ergossen zu haben. Der Einsatz der Drehleiter ermöglichte Gemeindewehrführer Bodo Thees einen Kontrollblick auf Dach und Dachrinne. Allerdings ohne Ergebnis. „Die Ursache des Sch...

