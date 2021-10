Sturmschäden : Baum stürzt in Stromleitung

Ein durch den Sturm entwurzelter Baum war in Alt Krenzlin in eine Stromleitung gefallen. Weil Anwohner sofort die Feuerwehr riefen, konnte der Schaden schnell behoben werden. Die Region blieb vom Stromausfall verschont.

Alt Krenzlin | Die schnelle Reaktion von Anwohnern hat in Alt Krenzlin am Donnerstag möglicherweise einen großflächigen Stromausfall verhindert. Wie Gilbert Küchler, Leiter des Ludwigsluster Polizeireviers, informiert, war in der Gemeinde ein Baum vom Sturm entwurzelt worden und in einen Hochspannungsmast gestürzt. Alt Krenzliner, die das beobachtet hatten, riefen s...

