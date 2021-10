Feuerwehreinsätze im Bereich Ludwigslust : Im Schlosspark brannte ein Baum

Wegen Feuer waren Einsatzkräfte in Ludwigslust und Umgebung mehrfach gerufen worden. Nicht immer war tatsächlich ein Brand zu finden.

Ludwigslust | Gleich mehrere Brände – beziehungsweise vermeintliche Brände – beschäftigten Polizei und Feuerwehren in der Ludwigsluster Region. In einem Fall steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Am Donnerstagmorgen war die Feuerwehr in den Ludwigsluster Schlosspark gerufen worden, weil dort im Bereich des Mausoleums ein Baum brannte. „Es war erkennbar, ...

