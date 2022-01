Dömitz : Feuerwehren in der Nazi-Zeit – Kameraden arbeiten ihre Vergangenheit auf

Es waren mühsame und bewegende zwei Jahre der Aufarbeitung. Jetzt würdigte der Deutsche Feuerwehrverband die Arbeit der Kameraden in Dömitz.

Dömitz | Sie haben sich zwei Jahre lang mit der Nazi-Vergangenheit beschäftigt, mühsam viele Puzzleteile gesammelt und am Ende ihre Geschichte konstruiert. Mittlerweile können die Männer und Frauen der Feuerwehr in Dömitz die Ergebnisse in der Ausstellung „Die Feuerwehr Dömitz im Nationalsozialismus“ präsentieren. Sie ist bei einem Rundgang durch die Stadt in ...

