Ludwigslust : Zwei Gynäkologinnen wechseln ins Facharztzentrum

Zuwachs im Facharztzentrum: Dipl.-Med. Petra Schmidt verstärkt seit 1. Oktober das Team der Gynäkologinnen im Facharztzentrum Westmecklenburg.

Ludwigslust | Nach 31 Jahren in einer eigenen Praxis in der Ludwigsluster Innenstadt wechselt Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Petra Schmidt jetzt in die neuen Praxisräume im Obergeschoss des Ludwigsluster Krankenhauses. Erst im August dieses Jahres war Inna Drucker, ebenfalls Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, an das Facharztzentrum gewechs...

