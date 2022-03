Friedensgebet in Ludwigslust : Stadtkirchengemeinde will Zeichen für Ukraine setzen

Kerzen der Hoffnung sollen Mittwoch, 2. März, um 19.30 Uhr entzündet werden. An diesem Abend gilt die 3G-Regelung, also ein Mund-Nase-Schutz.

Ludwigslust | Ohnmacht, Entsetzen, Hilflosigkeit und Angst: Angesichts des Kriegsgeschehens in der Ukraine laden bundesweit Kirchen deshalb zu Gebeten für den Frieden ein. So auch die Evangelische Stadtkirchengemeinde Ludwigslust. Am Mittwoch, 2. März, findet um 19.30 Uhr ein Friedensgebet in der Ludwigsluster Stadtkirche statt. Diese wird wieder angeleuchtet sein ...

