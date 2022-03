Corona-Lockerungen in Heidhof : Frühlingsmarkt soll gute Laune verbreiten

Tina Husemann lädt am 19. und 20. März zu einer Premiere auf ihr Anwesen ein, um den Frühling zünftig zu begrüßen. Acht bis neun Stände werden sich alleine im Saal des „Kuchen-Kaffee“ präsentieren

Heidhof | Mit einem attraktiven Markt wird am 19. und 20. März in Heidhof der Frühling begrüßt: Von 11 bis 18 Uhr sowie 11 bis 17 Uhr können Besucher an der Dömitzer Chaussee 4 die Angebote an den zahlreichen Marktständen entdecken. Präsentiert werden unter anderem Schmuck, Mode, Honig, Pflanzen, Kunsthandwerk, Geschenkideen, Accessoires, ein Kinderstand mit Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.