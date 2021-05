Ludwigslust : Ehemaliger Leser überrascht seine Lieblingsbibliothek

Als Kind kam er oft in die Ludwigsluster Bibliothek. Jetzt ist Daniel erwachsen und überrascht die Bibo mit einer Geldspende.

Ludwigslust | Die Überraschung ploppte eines Tages im E-Mail-Postfach von Anke Ballhorn auf. „Liebes Team, ich möchte gern Geld an die Stadtbibliothek spenden, weil ich früher selbst begeistert Ihr Angebot genutzt habe.“ Der Name im Absender kommt der Bibliotheksleiterin bekannt vor. „Ich konnte mich gleich an ihn erinnern“, sagt Anke Ballhorn. „Er war als Kind und...

