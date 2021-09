Entscheidungen zur Gemeindeentwicklung : Brenz will keine weiteren Solarstrom-Projekte

Weitere Fotovoltaikanlagen wollen die Brenzer derzeit nicht in ihrer Gemeinde. Sie haben andere Ideen für die Dorfentwicklung.

Brenz | Absage für eine neue Freiflächen-Solaranlage in Brenz. „Wir haben in der Gemeindevertretung entschieden, dass wir kein weiteres Solar- oder Fotovoltaik-Projekt in unserer Gemarkung wollen“, teilte Bürgermeister Henry Topp mit. „Wir wollen nicht, dass die Landschaft verschandelt wird.“ Und landwirtschaftliche Flächen sollten das für die Landwirtschaft ...

