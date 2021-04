Gemeindefeuerwehr Ludwigslust : Zwei neue Fahrzeuge auf einmal

Die Ortswehren Ludwigslust und Techentin haben neue Mannschaftstransportwagen erhalten. Als Ersatz für ihre mehr als 20 Jahre alten Fahrzeuge.

Ludwigslust | Mehr als 20 Jahre alt und weit über 200000 Kilometer auf dem Tachometer. Die Mannschaftstransportwagen (MTW) der Ortswehren von Ludwigslust und Techentin sind in die Jahre gekommen. Doch jetzt haben sie ausgedient. Die Schlüssel für zwei neue Fahrzeuge überreichte Bürgermeister Reinhard Mach an die Wehrführer Ringo Klitta und Bodo Thees. „Dass in Ludw...

