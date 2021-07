Gillhoff-Tag in Ludwigslust : Rostocker Volkskundler Christoph Schmitt ist Preisträger 2021

Johannes Gillhoff Gesellschaft und die Stiftung Mecklenburg laden am 31. Juli zur Verleihung des Literaturpreises ein. Worte des Gedenkens am Grabe des Schriftstellers von Kuno Karls

Ludwigslust | Der Rostocker Volkskundler Christoph Schmitt wird in diesem Jahr mit dem Johannes-Gillhoff-Preis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am kommenden Sonnabend, dem 31. Juli, in Ludwigslust anlässlich des Gillhoff-Tages statt und wird traditionsgemäß wieder einige Preisträger der zurückliegenden Jahre in der Lindenstadt vereinen. Die gemeinsame Festve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.