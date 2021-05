Gleitschirmfliegen in Neustadt-Glewe : Sie brauchen keine Berge

Wer in Mecklenburg Gleitschirm fliegen will, lässt sich in Neustadt-Glewe an einer Winde nach oben ziehen.

Neustadt-Glewe | Olaf Beckmann ist der erste an diesem Morgen. Punkt acht Uhr steht er auf dem Flugfeld. Hinter ihm der ausgebreitete Gleitschirm. Vor ihm die freie Bahn. „Startklar“, ruft er ins Funkgerät. „Startklar“, antwortet ihm Peter Niemann, der auf der anderen Seite des Flugfeldes an der Winde sitzt. Jetzt sind es nur noch ein paar Sekunden. Das Seil zieht ruc...

