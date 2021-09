Tag des offenen Denkmals : Britta Kley bringt besondere Glocke zum Klingen

Sie läuten in der Kirche, auf einer Leinwand im Foyer des Rathauses und in einem provisorischen Gestell auf dem Burginnenhof: Neustadt-Glewes Glocken stehen am Sonntag im Mittelpunkt beim Tag des offenen Denkmals.

Neustadt-Glewe | Lange stand die kleine Glocke unbeachtet im Turm der Neustädter Burg, bis der Glockensachverständige Claus Peter ein Auge auf sie warf. „Wissen Sie eigentlich was für einen Schatz Sie hier haben?“ Museumsleiterin Britta Kley wusste es nicht. Aber sie hatte es ein bisschen geahnt. „Deshalb war es mir auch wichtig, dass sich das mal ein Experte ansieht....

