Großprojekt in Ludwigslust : Am Bahnhof startet der Straßenbau

Nach Stadtwerken und Abwasserzweckverband beginnt die Stadt mit den Bauarbeiten um das Empfangsgebäude des Bahnhofs.

Ludwigslust | Stromkabel, Abwasserrohre und andere Leitungen sind in der Erde, jetzt legt die Stadt am Bahnhof los. Am Montag beginnt die von ihr beauftragte Firma MUT mit der Umgestaltung. Die Stadtwerke Ludwigslust-Grabow und der Abwasserzweckverband Fahlenkamp haben ihre Arbeiten vollendet. Kurzzeitparkplätze mit Elektroladesäulen Das Areal zwischen Empfan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.