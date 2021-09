Schulneubau in Ludwigslust : Techentins Grundschüler feiern Richtfest

Der erste Schulneubau in Ludwigslust seit 50 Jahren nimmt langsam Gestallt an. Im Frühjahr 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Ludwigslust | Fünf laminierte Blätter kommen in die Zeitkapsel. Vier haben die Schüler bemalt, auf das fünfte hat Schulleiterin Simone Dahnke ihren größten Wunsch geschrieben: „Unterricht ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Wir hoffen so sehr, dass wir in unserer neuen Schule immer vor Ort lernen dürfen.“ Für den großen Moment am Freitagmorgen dürfen da...

