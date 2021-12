Corona an Heiligabend : Blasmusik auf Grabower Markt abgesagt

Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte das Amt.

Grabow | Die Corona-Pandemie beherrscht die Schlagzeilen. Auch in Grabow zieht das Einschränkungen nach sich. Die traditionelle, weihnachtliche Blasmusik auf dem Marktplatz an Heiligabend wird abgesagt, wie das Amt Grabow am Dienstagabend mitteilte. Das Amt treffe die Entscheidung „aus Gründen der Vorsicht, Verantwortung und Rücksicht auf die Gesundheit Aller“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.