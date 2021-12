Brandschutzbedarfsplanung für Ludwigslust : In den Norden der Stadt braucht die Feuerwehr oft zu lange

Zehn Minuten nach der Alarmierung sollen die ersten Feuerwehrleute in den meisten Fällen am Einsatzort sein. Im Norden von Ludwigslust klappt das nicht. Eine Lösung muss her.

Ludwigslust | Wenn es im Ludwigsluster Norden brennt, wird es für die Feuerwehr schwierig, den Einsatzort in der angestrebten Frist von zehn Minuten zu erreichen. „Wenn da nicht viele günstige Faktoren zusammentreffen, ist es sportlich, das zu schaffen“, sagt Stefan Geier, der stellvertretende Gemeindewehrführer. Das Problem ist auch in der Kommunalpolitik angekomm...

