Investition in Grabow : Mehr Raum und eine Mensa für die Rohr-Schüler

Das Bauprojekt an der Prislicher Straße bringt Schülern und Lehrern weitere Vorteile.

Grabow | Es war nicht so leicht, die Spaten in den harten Boden zu bekommen. Bürgermeisterin Kathleen Bartels und ihre Mitstreiter versuchten es am Dienstagnachmittag trotzdem – um den symbolischen Startschuss für ein wichtiges Projekt zu geben: den Anbau an der städtischen Regionalschule „Friedrich Rohr“. Spatenstich in kleiner Runde Die Runde beim erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.