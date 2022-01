Jubiläum in Malliß : Kordula Waalkes definiert Mode jeden Tag neu

Seit nunmehr 30 Jahren kleidet die gebürtige Mallisserin nicht nur Frauen aus der Griesen Gegend ein

Malliß | Das kleine Bekleidungsgeschäft von Kordula Waalkes ist eine bekannte Adresse in Malliß und Umgebung. Seit nunmehr 30 Jahren verkauft sie in ihrem Laden Damenmode. Den Sprung in die Selbstständigkeit habe sie nie bereut, erklärt die Einheimische, die immer wieder „Mut zur Veränderung“ zeigt. „Ich mache jeden Tag das, was mir am meisten Freude bereitet:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.