„Rotes Sofa“ in Dömitz : Diskriminierung und politische Verfolgung: Zeitzeugen erinnern sich

Gesprächsreihe „Rotes Sofa“ lädt am 20. November von 15 bis 18.30 Uhr ins Kulturhaus Dömitz ein. Dabei geht es um Erfahrungen in der DDR.

Dömitz | „Meine Mutter ist auch in dem Buch mit drin“, sagt Pastorin Inga Roetz-Millon und pocht auf die umfangreiche Biografie politisch Verfolgter und Diskriminierter in Mecklenburg-Vorpommern. 180 Schicksale seien darin vereint, erzählt die 33-Jährige und verweist auf eine Veranstaltung der Reihe „Rotes Sofa“: Am Sonnabend, 20. November, erzählen von 15 bis...

