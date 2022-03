Klärschlammtrocknung in Techentin : Bürger können widersprechen

Gegen die Genehmigung der Klärschlammtrocknungsanlage in Techentin können die Bürger in Widerspruch gehen. Darüber will die Ortsteilvertretung die Einwohner bei einer Info-Veranstaltung aufklären.

Ludwigslust | Die Genehmigung für den Bau einer Anlage zur Klärschlammtrocknung im Industriegebiet „Stüdekoppel“ ist erteilt. Abfinden wollen sich die Techentiner, deren Ortsteil sich ganz in der Nähe befindet, damit dennoch nicht. Sie wollen dagegen vorgehen. Dazu soll es am Sonntag, 27. März, eine Informationsveranstaltung geben. Unter freiem Himmel auf dem Feuer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.