Klein Krams : Kramserei feiert 178. Hofgeburtstag

Mecklenburgs kleinstes Kulturzentrum lädt am Wochenende zum Markt der Traditionen ein. Außerdem findet wieder ein Backwettbewerb statt.

Klein Krams | Am Wochenende wird in Klein Krams endlich mal wieder gefeiert. Die Kramserei, Mecklenburgs kleinstes Kulturzentrum, lädt zum 178. Hofgeburtstag ein. Durch einen verheerenden Brand wurde das damalige Bauernhaus vor 179 Jahren zerstört. Nur ein Jahr später wurde der Hof, auf dem sich heute die Kramserei befindet, neu eingeweiht. Und das soll am kommende...

