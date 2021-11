Tourismusstandorte : Wlan-Hotspots in der Region: Hier gibt es kostenloses Internet

Seit November kann an öffentlichen Orten in Neustadt-Glewe und Ludwigslust kostenfrei im Internet gesurft werden. Weitere Stellen sollen folgen. Auch in Grabow.

Ludwigslust | Wer am kommenden Sonnabend Videos oder Fotos vom Konzert mit Heinz Rudolf Kunze direkt aus der Ludwigsluster Sporthalle mit seinem Handy versenden will, wird damit keine Probleme haben. Seit November ist dort der erste kostenfreie touristische Wlan-Hotspot der Stadt freigeschaltet. Vier weitere sollen folgen: am Caravan-Stellplatz in der Naumann-Allee...

