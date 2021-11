Lesungen in Ludwigslust : Leise Hoffnung auf ein Krimi-Festival 2022

Sechs Lesungen mit insgesamt acht Autoren und Künstlern erreichten in diesem Jahr etwa 200 Menschen an ungewöhnlichen Orten in Ludwigslust. Die Bibliothek schließt eine Wiederholung der Reihe nicht aus.

Ludwigslust | Es waren einmal fünf Lesungen an ungewöhnlichen Orten mit insgesamt acht Autoren und Künstlern. Vom klassischen Autor über Schauspieler bis zur Operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes Niedersachsen. In diesem Krimi-Herbst standen in Ludwigslust Mord und Verbrechen im Mittelpunkt. „Während der Lesungen wird es spannend, aufregend, einmal sogar m...

