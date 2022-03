Kultur in Ludwigslust : Konzerte finden doch in der Stadthalle statt

Veranstaltungen finden doch wieder in der Stadthalle in Ludwigslust statt. Weil die größere Sporthalle zur Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert wurde.

Ludwigslust | Stadthalle, Sportforum „Erwin Bernien“ oder doch Stadthalle? Um den Veranstaltungsort mehrerer Kulturveranstaltungen in Ludwigslust gab es zuletzt ein Hin und Her. Notgedrungen. Zunächst hatte Corona dazu geführt, dass man Konzerte und Gastspiele anderer Künstler von der Stadthalle in die größere Sporthalle an der Techentiner Straße verlegte. Unter...

