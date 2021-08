„Kultur on Tour“ in Neustadt-Glewe : Von Airbrush bis Puppentheater

Bei „Kultur on tour“ in Neustadt-Glewe gibt es nicht nur Theater zu erleben. Erstmals trifft darstellende auf die bildende Kunst.

Neustadt-Glewe | „Kultur on Tour“ macht an diesem Wochenende in Neustadt-Glewe Station. Das erste Kunst- und Kulturfestival im Landkreis Ludwigslust-Parchim vereint unter freiem Himmel – in diesem Fall auf dem Gelände der Burg –Theater, Revuen, Puppenspiel und Musik sowie bildende Kunst. Das besondere Format war als Reaktion auf die Corona-Pandemie entwickelt worden. ...

