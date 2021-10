Kunsthandwerk in Ludwigslust : Alltägliches und Absurdes auf Stein gedruckt

Peter Dettmann zeigt in seiner Galerie Treppenwitz 28 Lithografien des Bremer Malers Norbert Schwontkowski

Ludwigslust | „Im Rahmenprogramm der Grafik-Nord 08 soll am Sonnabend, 23. Oktober, ab 15 Uhr in meiner Werkstatt im Heideweg 3 der starke Druck auf den harten Stein gezeigt werden. Die angeschlossene ,Galerie Treppenwitz' zeigt Lithografien des Bremer Malers Norbert Schwontkowski“, kündigt Steindrucker Peter Dettmann an. Eine Voranmeldung unter Telefon 0152/210968...

