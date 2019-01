Ludwigslust/Grabow : Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz? Polizei durchsucht drei Häuser

Einsatzkräfte mit Hunden durchsuchten mehrere Gebäude in Grabow und Ludwigslust.

von Onlineredaktion SVZ

31. Januar 2019, 18:51 Uhr

Großeinsatz der Polizei gestern Nachmittag in Grabow und Ludwigslust: Einsatzkräfte mit Hunden durchsuchten in der Berliner Straße in Grabow eine Wohnung, einen Imbiss am Ludwigsluster Bahnhof und eine Villa.

Es bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, informierte am Abend Claudia Lange, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin. Die Ermittlungen dauern an.

