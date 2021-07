Ludwigslust : Achtjähriger Junge wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Das Kind musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus geflogen werden.

Ludwigslust | In Ludwigslust ist am Freitagmittag ein achtjähriger Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Als der Junge in der Straße Hamburger Tor mit seinem Fahrrad die Einmündung zum Schlachthofweg querte, wurde er von einer 60 Jahre alten Autofahrerin erfasst. Der Achtjährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde anschließend mit einem Rettungs...

