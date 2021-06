Elektromobilität in Ludwigslust : An neuer Säule schneller die Batterie laden

In der Lindenstadt gibt es fünf neue Ladesäulen für Elektroautos, darunter auch eine Schnelladesäule. Die Stadtwerke nahmen sie am Donnerstag symbolisch in Betrieb.

Ludwigslust | Wer mit dem Elektroauto nach Ludwigslust kommt, kann jetzt an noch mehr Stellen die Batterie seines Fahrzeugs aufladen. Die Stadtwerke Ludwigslust-Grabow haben am Donnerstag auf dem Parkplatz neben der Alexandrinenresidenz eine Schnellladesäule symbolisch in Betrieb genommen. Damit ist das Netz von Ladepunkten der Stadtwerke in der Lindenstadt auf 14 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.