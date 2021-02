Verzicht auf Plastik : Fasten mal anders

Ludwigsluster starten mit einer etwas anderen Fastenaktion: Sie wollen so wenig Plastik wie möglich verbrauchen.

Ludwigslust | „Ich faste Plaste.“ Mit dieser Aktion startet der Ludwigsluster Unverpackt-Laden am Aschermittwoch in die Fastenzeit. In den kommenden 40 Tagen will das Team möglichst viele Ludwigsluster dazu bewegen, bewusster einzukaufen und auf Plastik zu verzichten...

