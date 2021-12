Polizei : Suche nach vermisstem Mann im Wald bei Grabow erfolgreich

Auf der Suche nach seinem Hund verirrte sich der Mann nahe Grabow im Wald. Die Suche mit Hilfe der Polizei dauerte vier Stunden.

Grabow | Die Suche nach einem Vermissten in einem Waldstück bei Grabow endete am Mittwochnachmittag glimpflich. Der 71-Jährige war am späten Vormittag mit seinem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt, berichtet Klaus Wiechmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust. Als die Familie ihn zuerst nicht selbst finden k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.