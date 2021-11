Ludwigslust-Parchim : Redefin: 17-Jähriger Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Junger Mann übersieht parkendes Auto und prallt mit voller Wucht dagegen. Mit einem Rettungshubschrauber kommt er in die Klinik.

Ludwigslust | In Redefin ist am Dienstagabend ein 17-jähriger Kradfahrer mit einem Motorrad gegen ein parkendes Auto geprallt. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Der 17-jährige deutsche Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad und am Auto entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf mehrere...

