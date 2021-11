Zu den Feiertagen geschlossen : Museum Grabow hat neue Öffnungszeiten

Das Museum hat von Dienstag bis Freitag und am Sonntag geöffnet.

Grabow | Zur Winterzeit hat das Museum Grabow seine Öffnungszeiten geändert. Das verkündete das Amt Grabow auf seiner Facebook-Seite. Facebook Iframe Das Museum in der Marktstraße 19 hat nun dienstags bis freitags sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Für die Feiertage gilt: Am 24., 25. und 26. Dezember bleibt das Grabower Museum geschlossen. Am M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.