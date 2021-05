32 Mitarbeiter infiziert : Corona-Ausbruch in Brenzer Geflügelverarbeitungsbetrieb Plukon

Nach einem größeren Infektionsgeschehen müssen sich Mitarbeiter der Firma in häusliche Isolation begeben. Am Montag erfolgen weitere PCR-Tests.

Brenz | Nach einem Corona-Ausbruch in der Geflügelverarbeitungs-Firma Plukon in Brenz hat Landrat Stefan Sternberg am Freitagnachmittag eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese gilt für alle Personen, die sich im Zeitraum vom 25. Mai, 5 Uhr, bis 27. Mai, 22 Uhr, ununterbrochen mindestens zehn Minuten auf dem Werksgelände der Firma aufgehalten haben. Davon ist ...

